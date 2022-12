Campeão mundial com Inglaterra, George Cohen morre aos 83 anos

O lateral-direito vencedor da Copa do Mundo de 1966 com a Inglaterra George Cohen morreu aos 83 anos, anunciou seu ex-clube, o Fulham, nesta sexta-feira (23).

Cohen fez sua estreia pela seleção em 1964 e representou seu país 37 vezes, desempenhando um papel fundamental no único triunfo da Inglaterra na Copa do Mundo, no qual derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2 após prorrogação em Wembley na final.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE. — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 23, 2022

Ele era um dos três sobreviventes daquela equipe vencedora da Copa do Mundo, junto com Bobby Charlton e Geoff Hurst.

"Muito triste em saber que meu amigo e companheiro de equipe George Cohen morreu", afirmou Hurst no Twitter. "Todo mundo, sem exceção, sempre disse que George era um homem adorável". "Ele fará muita falta, meus sinceros pensamentos estão com a esposa de George, Daphne, e sua família."

Cohen passou toda a sua carreira em um clube, o Fulham, fazendo 459 partidas pelo time do oeste de Londres.

"Todos no Fulham Football Club estão profundamente tristes ao saber da morte de um dos nossos maiores jogadores", escreveu o Fulham na conta oficial do clube no Twitter.

Em 2016, o Fulham ergueu uma estátua de Cohen do lado de fora do estádio Craven Cottage em comemoração ao 50º aniversário da conquista inglesa da Copa do Mundo.

