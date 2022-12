Com cara de final antecipada, Inglaterra e França jogam pelas quartas

Os dois últimos classificados para as semifinais da Copa do Mundo do Catar serão definidos neste sábado (10), em partidas equilibradas e confrontos que prometem fortes emoções. Portugal encara o surpreendente Marrocos a partir das 12h (horário de Brasília) no Estádio Al Thumama e a Inglaterra enfrenta a França às 16h no Estádio Al Bayt.

Inglaterra e França fazem um confronto que pode ser considerada uma final antecipada do Mundial. A seleção inglesa está invicta até aqui, com três vitórias e um empate. Na fase de grupos, goleou o Irã na estreia por 6 a 2. Depois ficou no 0 a 0 com os Estados Unidos e bateu o País de Gales por 3 a 0. Nas oitavas de final, superou o Senegal.

Já a França chega em alta após bater a Polônia com extrema facilidade nas oitavas de final pelo placar de 3 a 1. Na fase de grupos, os Azuis estrearam com goleada de 4 a 1 sobre a Austrália por 4 a 1, venceram a Dinamarca por 2 a 1 e terminaram sua participação no Grupo D com derrota para a Tunísia (partida na qual atuou com uma formação alternativa).

França e Inglaterra já se enfrentaram 31 vezes na história, com retrospecto positivo do English Team: 17 vitórias contra apenas nove da França. Em Copas do Mundo, o retrospecto favorável dos ingleses se mantém: duas vitórias em dois jogos, nas fases de grupos dos Mundiais de 1966 (vencida pela Inglaterra) e de 1982.

Na outra partida deste sábado, Portugal chega motivado após golear a Suíça por 6 a 1 nas oitavas. Na fase de grupos se classificou em primeiro no Grupo H, batendo Gana e Uruguai e perdendo para a Coreia (com time alternativo).

Apesar de Cristiano Ronaldo não viver seu melhor momento e ter ficado na reserva no jogo contra a Suíça (vendo do banco o seu substituto Gonçalo Ramos fazer três gols), o técnico Fernando Santos garante que o grupo está unido: “O Cristiano, naturalmente, não ficou muito satisfeito. O contrário seria difícil. Foi uma conversa tranquila, onde expus os meus pontos de vista”.

Do outro lado do gramado estará a surpreendente seleção marroquina, que segue invicta na Copa com duas vitórias e dois empates. Na fase de grupos, a equipe africana empatou sem gols com a Croácia na primeira rodada. Depois, bateu a Bélgica por 2 a 0 e Canadá por 2 a 1. Nas oitavas fez história ao eliminar a favorita Espanha nos pênaltis.

Na última Copa do Mundo (Rússia), Portugal e Marrocos se enfrentaram pela fase de grupos. Portugal levou a melhor naquela ocasião, com vitória de 1 a 0 com gol de Cristiano Ronaldo.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.