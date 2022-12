França está preparada para torcida a favor de Marrocos na semi da Copa

A França irá à semifinal da Copa do Mundo contra o Marrocos na quarta-feira (14) com o maior respeito por seus adversários, ao mesmo tempo que os atuais campeões se preparam para uma recepção hostil da torcida, que deve ser majoritariamente favorável à seleção do norte da África.

Os torcedores franceses deverão estar em menor número do que os torcedores marroquinos no estádio Al Bayt e os Bleus sabem que serão criticados e vaiados durante todo o jogo.

"Eles estão se beneficiando de um enorme apoio, eu já vi isso e meus observadores me falaram. Sabemos que vai ser extremamente barulhento, faz parte do contexto e teremos que estar prontos para isso", disse o técnico da seleção da França, Didier Deschamps, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (13). "Bom para eles. Temos que nos preparar para o jogo, mas também para o ambiente do jogo."

La France va disputer les 𝗱𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 de la 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲 pour la 7️⃣e de son histoire 🔥



C’est la première fois qu’un tenant du titre atteint ce stade du tournoi depuis le Brésil en 1998 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/0hphnTeCcr — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 13, 2022

O capitão da seleção francesa, o goleiro Hugo Lloris disse: "Vamos ter que estar prontos para o barulho".

O apoio dos torcedores deu ao Marrocos, a primeira seleção africana a chegar á semifinal de uma Copa do Mundo, energia extra para vencer Bélgica, Espanha e Portugal a caminho das semifinais, mas a França estará pronta.

"Admiro e respeito o que eles fizeram aqui, eles não devem nada ao acaso, eles terminaram no topo de seu grupo", disse Lloris.

"Eles têm muitas qualidades dentro e fora do campo, em termos de coesão. O ambiente será hostil, mas estamos nos preparando, calmamente. Teremos que estar prontos para subir de nível mais uma vez."

Marrocos joga um 4-1-4-1 muito compacto e a paciência será fundamental para a França, que espera ser o primeiro time anotar um gol no Catar contra os marroquinos, já que o único gol sofrido pela equipe, na partida contra o Canadá, foi um gol contra.

4 seleções. 1 sonho. 🏆 pic.twitter.com/KwxoqBuw2h — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 13, 2022

O melhor elemento da França não deve ser o atacante Kylian Mbappé, que não deverá ter o espaço que deseja, mas o atacante Antoine Griezmann com sua capacidade de jogar entre as linhas.

"Aqui está outro jogo onde é melhor que ele seja bom. Ele tem esta capacidade de mudar a cara da equipe, com seu toque técnico, e o fato de que ele gosta tanto de um bom ataque quanto de um bom passe", disse Deschamps, que espera que a França desfrute da posse de bola.

Marrocos tem sido muito perigoso na pausa e nos ataques rápidos, mas é exatamente assim que a França poderia prejudicá-los também.

"Queremos ter a bola para criar perigo, mas você viu que em nosso jogo contra a Polônia (nas oitavas de final) eles realmente a tiveram mais do que o esperado", disse Deschamps.

"Somos tão bons quanto Marrocos nos contra-ataques e nos ataques rápidos. Não vamos abandonar a posse de bola, mas quando tivermos a bola vamos ter que fazer valer a pena."

O vencedor enfrentará Croácia ou Argentina, que se enfrentarão mais tarde nesta terça-feira, na final da Copa do Mundo.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.