Fred marca para ajudar Manchester United a bater Nottingham Forest

O atacante inglês Marcus Rashford manteve a boa fase e marcou novamente na vitória do Manchester United por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest no Campeonato Inglês nesta terça-feira (27).

Signing out of Old Trafford in 2022 with a W! ✔️#MUFC || #MUNNFO — Manchester United (@ManUtd) December 27, 2022

Rashford, que marcou três vezes pela Inglaterra na Copa do Mundo no Catar, colocou o United no caminho para a vitória com uma finalização após cobrança de escanteio aos 19 minutos, antes de Martial dobrar a vantagem para os anfitriões três minutos depois.

O Nottingham Forest pensou ter voltado ao jogo no meio do primeiro tempo, mas o gol de Willy Boly em uma cobrança de falta foi anulado por impedimento.

Os visitantes nunca se recuperaram, e o United selou uma exibição impressionante quando o brasileiro Fred marcou o terceiro, completando uma vitória que coloca a equipe na quinta colocação da tabela, a um ponto do quarto colocado. Já o Forrest é o 19º.

“Temos que marcar mais gols, criamos tantas chances e demoramos até pouco antes do final para marcar o terceiro gol, precisamos aproveitar esse momento antes”, disse o técnico do United, Erik Ten Hag.

“Você pode ver, Martial e Rashford são artilheiros, Bruno Fernandes vai marcar gols, mas temos que ser implacáveis”, declarou o treinador holandês.

A bela finalização elevou a contagem de Rashford para 10 na temporada, o dobro do que conseguiu na última, com outro jogador que reencontrou seu toque de artilheiro, Martial, convertendo o passe de Rashford.

“Todo atacante tem um número que deseja tentar alcançar”, disse Rashford. “Para mim é marcar mais do que já marquei em uma temporada, então para mim acho que são 22 ou 23”.

O brasileiro Antony desperdiçou uma chance absurda de ampliar, mas viu seu chute à queima-roupa ser defendido. O compatriota Fred não errou na oportunidade dentro da área.

A vitória significa que o United perdeu apenas uma vez no campeonato desde a derrota para o rival Manchester City em outubro.

