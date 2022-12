Nottingham Forest anuncia oficialmente a contratação de Gustavo Scarpa

O Nottingham Forest (Inglaterra) anunciou oficialmente, neste domingo (4), a contratação do meio-campista Gustavo Scarpa, o destaque da última edição do Campeonato Brasileiro defendendo o campeão Palmeiras.

Scarpa, que foi revelado pelo Fluminense, marcou sete gols e deu 12 assistências na última edição do Brasileiro.

Em mensagem de vídeo publicada nas redes sociais do Nottingham Forest, o meio-campista expressou sua alegria pela chegada à nova equipe: “Olá torcedores do Forest, Gustavo Scarpa aqui. Estou muito feliz de estar aqui. É um sonho para mim. Não posso esperar para começar”. O vínculo do brasileiro com a equipe inglesa vai até o meio de 2026.