Em carta sobre eliminação na Copa, Pelé diz que Hexa foi apenas adiado

O o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, divulgou carta aberta na sua conta do Instagram sobre a eliminação do Brasil da Copa do Mundo do Catar. “Apesar da dor que estamos sentindo com a nossa eliminação na Copa do Mundo, eu peço aos brasileiros que se lembrem do que nos trouxe até as cinco primeiras estrelas que temos no peito. É o amor que nos move”, diz na mensagem.

Apesar da derrota da seleção brasileira nas quartas de final, na semana passada, no jogo contra a Croácia, Pelé diz ter confiança de que o Brasil consiga o sexto título mundial em breve. “Falando em sonhos, não pensem que os sonhos dos nossos atletas acabaram. Eu sei que eles ainda sonham com a sexta estrela, assim como eu sonhava quando era um menino. A nossa conquista foi apenas adiada”, enfatizou o rei do futebol.

Pelé também deixou uma mensagem de força à seleção, à comissão técnica e à população brasileira. “Aos meus amigos atletas e comissão técnica da Seleção, eu deixo a minha admiração, solidariedade e amor. A todos os brasileiros, eu desejo que a união e o amor que nos une no esporte transcenda para a vida inteira. O sonho é de todos nós. Amor, amor e amor”, finaliza a carta.

Internação

Pelé está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde o dia 29 de novembro para uma reavaliação da quimioterapia. O ex-jogador trata um tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.

A retirada do tumor ocorreu em 4 de setembro de 2021. Desde então, Pelé é submetido a um tratamento de quimioterapia, com idas regulares ao hospital.

Segundo o boletim médico divulgado na última segunda-feira (12), o ex-jogador de futebol, continuava apresentando melhora do estado clínico, especialmente do quadro de infecção respiratória.