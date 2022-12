Torcedores estão empolgados no FIFA Fan Fest Rio

Turistas e cariocas começaram a se misturar, desde cedo, no espaço FIFA Fan Fest, no posto 5 da Praia de Copacabana, zona sul do Rio. Nos outros jogos da seleção brasileira este foi um dos locais mais movimentados de torcedores nesta Copa do Catar e hoje (9) quando o Brasil joga contra a Croácia, na fase de quarta de final, a expectativa não é diferente e nem mesmo o calor deve impedir a animação.

Segundo o Alerta Rio, ao longo desta sexta-feira, o tempo na cidade do Rio de Janeiro será influenciado por um sistema de alta pressão. “A previsão é de predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e as temperaturas estarão em elevação em relação ao dia anterior, com mínima de 16°C e máxima de 32°C”, informou.

O jogo começa às 12 horas e a torcida para que o Brasil conquiste a vaga na semifinal da Copa do Catar é grande. Não faltam apostas. “ Que seja um jogo emocionante e que o Brasil ganhe. 2x1, um do Richarlison, o pombo , e do Raphinha, porque estou torcendo para ele fazer um gol. Ele está merecendo”, disse a professora de Educação Física paraense, Kellen Aleixo.

Ela mora em São Paulo. Veio para o Rio para assistir este jogo por aqui e para participar de uma comemoração com amigos. Kellen já morou no Rio e tem saudade da cidade. “Com muita saudade, ainda não me adaptei em São Paulo. Tenho certeza que hoje vai ser com muita alegria e muita energia positiva”, contou.

As primas cariocas Creusa e Márcia Queirós moram em Campo Grande, na zona oeste do Rio, mas resolveram assistir o jogo na FIFA Fan Fest para sentir o clima com mais torcedores. As outras partidas elas assistiram em casa.

“ Vai ser de 3x2, porque eu fiz um bolão e quero ganhar. Não sei quem vai fazer os gols. Todos eles merecem fazer um gol. Vamos ver”, disse a secretária escolar Creusa.

A costureira Márcia espera que o placar vai ser de 3x1 para o Brasil. “ Richarlison e Neymar. Estou torcendo muito pelo Richarlison para ele fazer pelo menos dois. O moleque é bom e Neymar para não perder a graça, pode fazer um”, comentou, acrescentando que se o Brasil vencer mesmo hoje, a empolgação dos torcedores brasileiros vai aumentar.

Policiamento

A Polícia Militar do Rio de Janeiro preparou um esquema de segurança dos torcedores que além de equipes policiais, inclui um aparato tecnológico especial. Na orla de Copacabana estarão cerca de 300 policiais militares, auxiliados pelo projeto PMERJ DIGITAL e a ação de drones do Grupamento Aeromóvel (GAM). De acordo com a Polícia Militar, a utilização dos drones nos jogos da seleção brasileira, que tem ajudado no policiamento no entorno da Fan Fest e na faixa de areia tem alcançado excelentes resultados. Na primeira fase da Copa do Mundo, os policiais militares efetuaram oito prisões e duas apreensões de adolescentes, quase todas por prática de furtos e roubos. Nos três primeiros jogos, 54 pessoas foram abordadas pelos policiais.

O projeto PMERJ DIGITAL integra o sistema do Cerco Eletrônico às equipes que utilizam as câmeras de monitoramento individuais nas ruas. As equipes são compostas por policiais do 19º BPM (Copacabana), do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM).

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) montou um esquema para esta sexta-feira, que funciona a partir das 11h, no entorno da Fan Fest, se houver necessidade está prevista a interdição da Avenida Atlântica, na pista junto à orla, no trecho entre a Rua Figueiredo de Magalhães e a Avenida Princesa Isabel.