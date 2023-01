Agora ele vai descansar, diz filho de Pelé

“Agora ele [Pelé] vai descansar”. Foi desta forma que Edinho, filho do Rei do Futebol, se pronunciou, em nome da família, após o sepultamento de seu pai, na tarde desta terça-feira (3) no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos.

“Queria, em nome da minha família, agradecer a todo mundo, a todo amor, a todo carinho, a todo respeito. Enfim, é agradecer. O sentimento maior de toda a família é a gratidão, junto com a dor. Mas é gratidão. Então, muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas é uma honra, é um orgulho muito grande. Mais uma vez obrigado. Agora ele vai descansar”, declarou Edson Cholbi Nascimento, que atua como técnico do Londrina.

Sepultamento

O corpo do Rei do Futebol foi sepultado em uma cerimônia reservada que contou apenas com a presença de familiares e amigos próximos e que teve início por volta das 14h (horário de Brasília), após um cortejo pelas ruas de Santos que durou cerca de três horas e meia.

Mais de 230 mil torcedores prestaram as últimas homenagens a Pelé, cujo velório aberto ao público chegou ao fim às 10h desta terça-feira na Vila Belmiro, estádio do Santos.