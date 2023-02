COI mantém sanções contra Rússia e Belarus

Uma semana após aparentemente abrir as portas para Rússia e Belarus competirem nos Jogos Olímpicos de 2024, o Comitê Olímpico Internacional (COI) disse nesta terça-feira (31) que mantém as sanções impostas contra os dois países por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O COI emitiu um comunicado em resposta a comentários do chefe do Comitê Olímpico da Rússia, Stanislav Pozdnyakov, que falou após o anúncio do próprio COI, na semana passada, de que atletas dos dois países, que estão proibidos de competirem na Europa, poderiam ganhar vagas para os Jogos de Paris (2024) por meio dos sistemas classificatórios asiáticos.

“As sanções contra os Estados e governos russos e bielorrussos não são negociáveis. Elas foram confirmadas por unanimidade pela recente reunião da Cúpula Olímpica em 9 de dezembro de 2022”, tuitou o COI.

The sanctions against the Russian and Belarusian States and Governments are not negotiable. They have been unanimously confirmed by the recent Olympic Summit meeting on 9 December 2022.



