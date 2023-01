Djokovic enfrenta Carballés Baena na estreia do Aberto da Austrália

O sérvio Novak Djokovic começará sua busca pelo 10º título do Aberto da Austrália contra o espanhol Roberto Carballés Baena, enquanto a número 1 do mundo, Iga Swiatek, enfrentará a alemã Jule Niemeier, após o sorteio das chaves para o primeiro Grand Slam do ano nesta quinta-feira (12).

Going for a 🔟th title at Melbourne Park!



Novak starts his run against Roberto Carballes Baena. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/IFqCdU4mBu — #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2023

O atual campeão Rafael Nadal buscará sua primeira vitória em 2023 ao estreiar contra o britânico Jack Draper, enquanto o cabeça-de-chave 1 tenta deixar para trás um 2022 repleto de lesões e um início instável para a nova temporada.

O espanhol conquistou o título do ano passado em uma final épica, derrotando o russo Daniil Medvedev, que enfrentará o norte-americano Marcos Giron na estreia. O cabeça-de-chave 2 Casper Ruud, duas vezes vice-campeão de Grand Slams no ano passado, jogará contra o tcheco Tomas Machac.

A polonesa Swiatek, que tem dominado o tênis feminino após a aposentadoria no ano passado da australiana Ash Barty depois de seu triunfo em Melbourne Park, começará sua busca pelo quarto título de Grand Slam com um confronto potencialmente complicado contra Niemeier.

A número 2 do ranking feminino, a tunisiana Ons Jabeur, iniciará sua mais recente tentativa de se tornar a primeira jogadora árabe a conquistar um título individual de Grand Slam ao enfrentar a eslovena Tamara Zidansek. Jabeur foi vice-campeã em Wimbledon e no Aberto dos EUA no ano passado.

As ex-campeãs na Austrália Sofia Kenin e Victoria Azarenka se enfrentarão na primeira rodada.

