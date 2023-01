Grêmio consegue primeira vitória na Copa São Paulo

O Grêmio conseguiu a primeira vitória na edição 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor Gaúcho bateu o Guarani por 3 a 1, nesta quinta-feira (5) no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, em Franca.

Fim de jogo! Guarani 1x3 #Grêmio

O Tricolor assume a liderança do grupo 8. Com gols de João Pedro, Pedro Clemente e Zinho, vencemos o Guarani. PARABÉNS, GURIZADA!

🇪🇪 #BaseGremista #Sub20 #Copinha2023 @gerdau pic.twitter.com/ADcX1VSAsc — Grêmio FBPA (@Gremio) January 6, 2023

O resultado levou o Grêmio à liderança do Grupo 8 com quatro pontos, um a mais do que o Guarani, que aparece na segunda posição da classificação. A equipe gaúcha abriu o marcador logo aos 19 minutos do primeiro tempo, quando João Pedro aproveitou sobra de bola para bater de primeira da entrada da área.

Cinco minutos depois Zinho chutou para defesa parcial do goleiro Álvaro. Dentro da área, Pedro Clemente teve apenas o trabalho de escorar para ampliar. Um minuto depois Eliseu descontou, mas já aos 40 minutos da etapa final Zinho marcou para dar números finais ao marcador.

Triunfo rubro-negro

Outra equipe a vencer a primeira na Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro, foi o Flamengo, que bateu a Aparecidense por 2 a 1 no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

FFFFFFFIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMM DE PAPO EM JAÚ (não Goiânia)!! COM DOIS GOLS DE LORRAN, OS #GAROTOSDONINHO CONQUISTAM TRÊS PONTOS NA COPINHA! VVVAAAAMMMOOOOS, FLAMEEENGOOOO!#VamosFlamengo pic.twitter.com/JGYTuuzdK4 — Flamengo (@Flamengo) January 6, 2023

A equipe da Gávea abriu uma vantagem de dois gols, ainda no primeiro tempo, graças ao faro de gol do camisa 10 Lorran, que não perdoou o goleiro adversário aos 27 e aos 39 minutos. A Aparecidense ainda ensaio uma reação aos 14 da etapa final, quando Felipe Vieira marcou contra de cabeça. Mas o 2 a 1 perdurou até o apito final.

Outros resultados:

Francana 2 x 1 Cruzeiro-AL

XV de Jaú 1 x 2 Floresta-CE