Palmeiras anuncia a contratação da atacante Yamila Rodríguez

O Palmeiras anunciou a contratação de uma das maiores revelações do futebol feminino argentino, a atacante Yamila Rodríguez, artilheira da edição 2022 da Copa América feminina com seis gols. A atleta de 24 anos estava no Boca Juniors (Argentina), equipe com a qual disputou a final da última Libertadores feminina contra as Palestrinas.

“Estou muito feliz com a oportunidade de jogar no Palmeiras e agradeço a confiança de todos. É um clube gigante, que tem um elenco muito forte e espero que possamos fazer uma temporada histórica. A torcida pode esperar de mim muita dedicação, comprometimento e garra”, declarou a jogadora à assessoria de imprensa do Palmeiras.

Além de Yamila Rodríguez, as Palestrinas já fecharam para a próxima temporada com a jovem atacante Amanda Gutierres, que estava no Bordeaux (França).