Piloto e astro do YouTube Ken Block morre em acidente de snowmobile

O piloto profissional de rally Ken Block, que se tornou uma sensação na internet com suas acrobacias ousadas, morreu aos 55 anos após um acidente de snowmobile, disse sua equipe Hoonigan Racing na segunda-feira (2).

"É com profundo pesar que podemos confirmar que Ken Block faleceu em um acidente de snowmobile hoje", informou a Hoonigan em um comunicado no Instagram. "Ken era um visionário, um pioneiro e um ícone. E o mais importante, um pai e marido. Fará uma falta incrível."

O acidente ocorreu no condado de Wasatch, em Utah, e a força policial disse que Block estava andando em uma encosta íngreme quando o snowmobile (veículo próprio para neve semelhante a uma moto) virou e caiu em cima dele.

"Ele foi declarado morto no local devido aos ferimentos sofridos no acidente", afirmou a polícia em um comunicado, acrescentando que ele estava andando em um grupo, mas estava sozinho quando o acidente ocorreu.

Tendo começado sua carreira no rally em 2005, Block foi nomeado Rookie of the Year no Rally America Championship. Ele competiu no Campeonato Mundial de Rally e ganhou várias medalhas de rallycross nos X Games.

O norte-americano também cofundou a empresa de roupas esportivas DC Shoes e produziu a série de vídeos Gymkhana, que o mostrava dirigindo em pistas perigosas e obstáculos. A série acumulou milhões de visualizações no YouTube.

