United saberá jogar sem Casemiro contra o Arsenal, diz Erik ten Hag

O Manchester United será capaz de lidar com o desfalque do volante Casemiro diante do líder Arsenal no jogo de domingo (22) da Premier League, disse o técnico Erik ten Hag nesta sexta-feira (20).

O brasileiro está fora do confronto no Emirates depois de receber seu quinto cartão amarelo na liga nesta temporada durante o empate em 1 a 1 com o Crystal Palace no meio da semana.

"Temos uma ideia de como lidar com isso", disse Ten Hag sobre jogar sem Casemiro, que só saiu do banco nos últimos 10 minutos no jogo de setembro em Old Trafford, que o United venceu por 3 a 1 para impor ao Arsenal sua única derrota na liga nesta temporada.

O Manchester United está em uma sequência de 10 jogos sem perder em todas as competições e ocupa a terceira posição no campeonato com 39 pontos após 19 jogos, oito pontos atrás do Arsenal, que tem um jogo a menos.

💬 Erik was asked about making further additions to his squad in his latest #PL press conference...#MUFC || #ARSMUN — Manchester United (@ManUtd) January 20, 2023

Ten Hag disse que a equipe de alto nível de Mikel Arteta tem uma estrutura muito boa.

"É uma mentalidade muito boa e uma atitude vencedora na equipe. É por isso que eles estão no topo", afirmou ele. "Eles estão em uma grande fase. Cabe a nós vencê-los e faremos de tudo para isso."

Questionado se o Manchester United contrataria mais jogadores na janela de transferências de janeiro, Ten Hag disse: "Acho que, como Manchester United, você sempre tem que procurar soluções e sempre procurar o melhor, e é isso que faremos".

Ten Hag não forneceu atualizações sobre a condição física da dupla lesionada Diogo Dalot e Anthony Martial.

