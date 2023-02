Com Daniel artilheiro, Atlético-GO bate Goianésia por 3 a 0 no Goiano

Contando com o faro de gol de Daniel, o Atlético-GO superou o Goianésia por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (15) no Estádio Antônio Accioly, para garantir a segunda posição da primeira fase do Campeonato Goiano com 25 pontos, a apenas um do líder Goiás.

🇹🇹🔥GRANDE VITÓRIA NO ACCIOLY! O Dragão recebeu o Goianésia na última rodada da primeira fase do #Goianão2023 e fez bonito! Daniel marcou os dois primeiros e Moraes Jr fechou a conta na vitória rubro-negra! pic.twitter.com/KGaFkbGkJ9 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) February 16, 2023

A vitória do Dragão começou a ser construída aos 40 minutos do primeiro tempo, quando, após boa trama entre Shaylon e Luiz Fernando pela esquerda, o jovem atacante Daniel teve apenas o trabalho de escorar. O jovem camisa nove voltou a mostrar que estava com a mira afiada logo aos dois da etapa final ao marcar de cabeça.

Já o terceiro saiu dos pés Moraes, aos 44, em belo chute colocado da entrada da área. Com isso, o Atlético-GO avançou para as quartas de final na segunda posição. A melhor campanha da primeira fase foi do Goiás, que nesta quarta bateu o Morrinhos por 3 a 1.