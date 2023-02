Copa do Nordeste: CSA bate Vitória e assume liderança do Grupo B

Jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA superou o Vitória por 3 a 1 neste domingo (5) para assumir a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste com quatro pontos conquistados em duas partidas.

A vitória foi construída com gols do lateral Pará, em cobrança de pênalti aos quatro minutos do primeiro tempo, do atacante Robinho oito minutos depois e de Rodriguinho aos 24 da etapa final. O Rubro-Negro da Bahia marcou o gol de honra com Léo Gamalho.

Goleada no Batistão

Outra equipe a triunfar neste domingo na competição foi o Sergipe, que goleou o Atlético de Alagoinhas para terminar a rodada na 3ª posição do Grupo B com três pontos. O Gipão triunfou graças a gols de Igor Bahia, André Penalva, Afonso e Diego Aragão.

Triunfo do Leão

Na terceira partida pela competição deste domingo o Sport foi até o Amigão, em Campina Grande, para bater o Campinense por 2 a 0 (gols de Jorginho e Sabino) e assumir a liderança do Grupo A com seis pontos.