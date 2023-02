Cruzeiro e Atlético fazem esta noite 1º Superclássico Mineiro de 2023

Esta dia do clássico mais importante de Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético-MG duelam logo mais, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Como mandante, a Raposa não perde há seis anos para o Galo. Apesar da escrita, o momento da equipe celeste não é dos melhores. Após duas derrotas, o time ocupa a quarta posição do Grupo C, com quatro pontos.

O técnico uruguaio Eduardo Pezzolano não tem desfalques para o duelo desta noite, mas promete muitas mudanças entre os titulares para tentar chacoalhar a moral do grupo após os últimos resultados, como a derrota por 1 a 0 para o Pouso Alegre, na última terça (7).

Já o treinador Eduardo Coudet vive um ambiente diferente do seu compatriota. O Atlético-MG venceu os quatro os últimos jogos no Campeonato Mineiro e lidera com folga o Grupo A. A tendência é que o time esta noite seja o mesmo que superou o Democrata por 3 a 0 na última quarta (8).

🎥 #GaloTVAoVivo: Pré-jogo de Cruzeiro x Atlético, direto do Independência!



📺 Ao vivo, a partir das 18h15, na @GaloTV. Chegada do time, escalação, aquecimento no gramado e muito mais!



🔔 Ative as notificações e não perca: https://t.co/y9UDAHToya#CRUxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/TI8brSVmwm — Atlético (@Atletico) February 13, 2023

Apesar de não vencer como visitante desde 2017, o Galo dentro do Independência costuma vencer a Raposa. São 40 vitórias, 21 derrotas e 17 empates. Com Hulk como principal estrela, o Atlético-MG também busca um histórico tetracampeonato estadual.