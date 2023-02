Fluminense pega Audax tentando retomar caminho das vitórias no Carioca

O Fluminense enfrenta o Audax, a partir das 18h (horário de Brasília) deste domingo (5) no estádio do Maracanã, tentando retomar o caminho das vitórias na Taça Guanabara do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão da Rádio Nacional.

Após três rodadas sem triunfar (um empate e duas derrotas) o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 4ª posição da classificação com 10 pontos. Neste contexto uma vitória, preferencialmente apresentando bom futebol, é fundamental para afastar a desconfiança da sua torcida.

Em declaração à FluTV, o zagueiro Nino expressou a confiança de que o Flu pode fazer uma boa apresentação com o apoio de sua torcida: “Jogo de extrema importância para nós. Queremos voltar a vencer. Estamos muito felizes de voltar ao Maracanã, com nossa torcida, e esperamos fazer um grande jogo”.

Em um momento tão conturbado a tendência é de que o técnico Fernando Diniz mande a campo o que tem de melhor. Mas uma ausência importante é certa, a do volante André, que está suspenso após ter sido expulso na derrota de 1 a 0 para o Volta Redonda na última quinta-feira (2). Assim, quem deve ganhar uma oportunidade é o experiente volante Felipe Melo. Desta forma, uma provável escalação do Fluminense para a partida é: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; Felipe Melo, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

Porém, do outro lado do gramado estará um Audax que tem tirado pontos dos times de maior investimento do Campeonato Carioca. A equipe comandada pelo técnico Júnior Lopes, que ocupa a 7ª posição com seis pontos, empatou em 1 a 1 com o Vasco e derrotou o Botafogo por 1 a 0. Porém, diante do Flamengo, sofreu uma derrota pelo placar mínimo.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Audax, ao vivo, com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: