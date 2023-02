Lesões de Sergio Ramos e Mbappé não são graves, diz técnico do PSG

O técnico do Paris Saint Germain, Christophe Galtier, disse que as lesões sofridas por Sergio Ramos e Kylian Mbappé na vitória por 3 a 1 sobre o Montpellier na quarta-feira (1º) não são graves e que eles foram substituídos apenas para administrar o tempo de jogo de ambos em meio a um período de muitos jogos na temporada.

O PSG, que ampliou sua liderança no Campeonato Francês para cinco pontos após a vitória, deve disputar cinco partidas entre 4 e 19 de fevereiro.

Galtier disse que o zagueiro Ramos machucou o adutor enquanto o atacante Mbappé teve um problema no joelho. Os dois jogadores foram substituídos no primeiro tempo.

"Sergio preferiu sair e não correr riscos por causa do desconforto que sentiu no adutor", disse Galtier em entrevista coletiva. "Em relação ao Kylian, houve uma disputa depois de um drible, ele levou uma pancada no joelho, atrás do joelho, então no joelho e no músculo. É uma contusão, um hematoma? Ainda não sabemos". "Mas também quando você olha para a sequência dos jogos, obviamente, ele não pode correr nenhum risco porque temos uma agenda muito ocupada. Mas, aparentemente, não parece ser muito sério para nenhum dos jogadores."