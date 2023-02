Mbappé é relacionado para duelo PSG x Bayern da Liga dos Campeões

Kylian Mbappé foi incluído no plantel do Paris Saint-Germain para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique no Parque dos Príncipes depois de participar das duas últimas sessões de treinamento da equipe.

O atacante francês, que inicialmente desfalcaria a equipe por três semanas com uma lesão no tendão do joelho que sofreu no dia 1º de fevereiro, estava em campo com seus companheiros de equipe no domingo (12) e nesta segunda-feira (13).

🎙💬 @neymarjr s’est présenté en conférence de presse à la veille de #PSGFCB. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 13, 2023

O treinador Christophe Galtier disse no sábado (11) que correria "risco zero" com Mbappé.

Lionel Messi e o influente meio-campista Marco Verratti também estão de volta de contusão.

O PSG tem estado em má forma recentemente, perdendo por 3 a 1 fora de casa contra o Monaco no Campeonato Francês no sábado (11) em sua quarta derrota do ano em todas as competições.

