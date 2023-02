Mercedes está de volta ao carro preto e quer retomar títulos na F1

A Mercedes voltou ao preto com um novo e elegante carro de Fórmula 1 com o qual espera permitir que Lewis Hamilton e George Russell lutem por vitórias e títulos após uma difícil temporada de 2022.

A equipe encerrou uma série sem precedentes de oito títulos consecutivos de construtores com o terceiro lugar geral no ano passado.

Back in black. 🖤 Meet the Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE. 😍



We're #AllInPerformance. 💪 pic.twitter.com/qKYiQiR6In — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 15, 2023

Embora Russell tenha comemorado sua primeira vitória na Fórmula 1 no Brasil, o heptacampeão mundial Hamilton não conseguiu vencer uma corrida em toda a temporada pela primeira vez em uma carreira na Fórmula 1 que começou em 2007.

"É bonito. Vai ser tão rápido quanto bonito? Espero que sim", comentou o chefe da equipe, Toto Wolff, nesta quarta-feira (14), em um lançamento digital de Silverstone, onde os dois pilotos dariam ao W14 algumas voltas.

"Vimos o carro agora e ficamos pensando se ele é rápido ou não. Resolvemos alguns dos problemas? Quais serão os desafios que encontraremos na pista?", acrescentou o austríaco. "Isso é uma grande incógnita."

"Mas estamos otimistas, há empolgação. Temos as ferramentas para entender, para crescer e desenvolver o carro e, com sorte, dar a George e Lewis algo que funcione."

A Mercedes rodou com um carro prateado no ano passado e o retorno ao preto de 2020 e 2021, em sintonia com o esforço da equipe por maior diversidade, tem o benefício adicional de economizar peso ao remover a tinta e deixar a fibra de carbono bruta.

"Fica ótimo em preto", disse Hamilton, agora com 38 anos e vencedor de um recorde de 103 Grandes Prêmios.

O britânico, que inicia a 11ª temporada na equipe e "pretende ficar mais um pouco", disse que sempre acreditou que poderia melhorar.

"Estou animado para correr novamente. Sinto-me calmo, com energia e com o foco aguçado. Estou pronto para fazer o que for necessário para vencer", afirmou ele.

