Nathalie Moellhausen vence etapa da Copa do Mundo de Barcelona

A ítalo-brasileira Nathalie Moellhausen conquistou a medalha de ouro da etapa da Copa do Mundo de Esgrima de Barcelona (Espanha) neste sábado (11). Na Europa, 37 das 40 melhores do ranking participaram e, na fase 16 avos de final, ela teve pela frente a francesa Marie-Florence Candassamy, adversária na final em Doha.

O título veio aproximadamente duas semanas após ela chegar no lugar mais alto do pódio no GP de Doha, no Catar. Com esses resultados, a campeã mundial de 2019 e especialista na espada se mantém 100% na temporada de 2023.

Na decisão na Espanha, Nathalie dominou o combate com a sul-coreana Young Mi Kang e venceu por 15 a 8. Essa medalha de ouro vai deixar a representante verde e amarela em uma posição ainda melhor no ranking mundial. Atualmente, ela é a segunda melhor das Américas. A líder é a norte-americana Katharine Holmes.