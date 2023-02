Paranaense: Athletico goleia Azuriz para ampliar vantagem na liderança

O Athletico-PR goleou o Azuriz por 5 a 0, na noite desta quarta-feira (1) na Arena da Baixada, em Curitiba, para ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Paranaense. Com o triunfo na partida da 6ª rodada da primeira fase da competição, o Furacão alcançou os 18 pontos, com cinco de vantagem sobre o vice-líder Coritiba, que mede forças com o Cianorte na próxima quinta (2).

Jogando com o apoio de sua apaixonada torcida, o Atletico-PR abriu o placar cedo. Aos 4 minutos da etapa inicial, o camisa 10 Terans aproveitou sobra de bola na entrada da área para chutar de esquerda para superar o goleiro Fabrício Santana.

O segundo saiu um pouco antes do intervalo, aos 38, quando Vitor Bueno bateu colocado de dentro da área após receber passe de Cuello.

Terans voltou a deixar a sua marca aos 6 minutos do segundo tempo. Khellven lançou o atacante, que, com um toque, se livrou de um defensor antes de fuzilar. Aos 18 saiu o mais bonito, de letra do chileno Arriagada, após cruzamento do uruguaio Canobbio. Aos 44 minutos Jajá deu número finais ao confronto com uma finalização rasteira.

O Furacão volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo (5), quando disputará clássico com o Coritiba na Arena da Baixada a partir das 18h30 (horário de Brasília).