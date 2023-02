Patrocínio saudita seria "desempoderador" para mulheres, diz Jackman

A ex-jogadora da seleção neozelandesa Maia Jackman disse que o patrocínio saudita na Copa do Mundo Feminina seria uma "oposição total" ao empoderamento feminino e prejudicaria seu trabalho como embaixadora do torneio.

Austrália e Nova Zelândia, co-anfitriãs da Copa do Mundo deste ano, escreveram à Fifa na quarta-feira pedindo esclarecimentos urgentes depois que o jornal Guardian informou que a autoridade de turismo da Arábia Saudita, a Visit Saudi, será uma patrocinadora do torneio.

Jackman, uma das representantes de equipe de mulheres da Fifa que promove a Copa do Mundo, disse que aceitar o patrocínio saudita seria uma "mensagem de desempoderamento" para as mulheres.

"A Fifa tem muito poder para mudar o mundo para as mulheres e isso meio que vem à tona", disse ela ao site de notícias neozelandês Stuff. "Se [o patrocínio saudita] for concretizado, isso afetará a forma como as pessoas veem o esporte. É difícil quando estamos nos esforçando tanto para levar as coisas adiante."