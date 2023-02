Praia Clube conquista 1ª edição do Brasileiro de natação sub-20

O Praia Clube/MG somou 254 pontos para conquistar o título da 1ª edição do Campeonato Brasileiro de natação sub-20, que foi disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, no último final de semana.

Campeonato Brasileiro de natação paralímpica sub-20 se encerra com título do Praia Clube: https://t.co/KYChaKdLhr#LoteriasCaixa pic.twitter.com/0dKhod7Wbt — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) February 13, 2023

Dois atletas que contribuíram de forma decisiva para a conquista da equipe mineira foram o paulista Samuel de Oliveira, o Samuka, da classe S5 (comprometimento físico-motor), e o mineiro João Pedro Brutos, da classe S14 (deficiência intelectual).

Samuka, de 17 anos, nadou sete provas no Brasileiro sub-20, conquistando seis ouros (50 metros costas, 200 metros medley, 50 metros livre, 50 metros borboleta, 200 metros livre e 100 metros livre) e um bronze (100 metros peito).

Já João Pedro, de 18 anos, competiu em seis provas nas quais ficou com ouro (200 metros medley, 100 metros peito, 200 metros livre, 100 metros costas, 100 metros livre e 100 metros borboleta).

Completaram o pódio do Brasileiro de natação sub-20 o Vasco da Gama/RJ, segundo colocado com 215 pontos, e a Associação Esporte +/RS, em terceiro com 204.