Seleção do Panamá garante vaga no grupo do Brasil na Copa do Mundo

A seleção feminina finalmente conheceu o último adversário que ainda faltava ser definido no Grupo F da Copa do Mundo. Após vitória de 1 a 0 sobre o Paraguai no final da noite da última quarta-feira (22), o Panamá se juntou ao Brasil na chave, que também conta com a França e a Jamaica.

A equipe da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) será justamente a adversária da seleção canarinho na estreia na competição, no dia 24 de julho em Adelaide (Austrália). Depois a equipe brasileira medirá forças com a França, no dia 29 em Brisbane (Austrália). O último confronto do Brasil na fase inicial será em 2 de agosto, diante da Jamaica, em Melbourne (Austrália).

Adversário definido!



A estreia da #SeleçãoFeminina na @FIFAWWC será contra o Panamá, no dia 24/07. Vamos com tudo! 🇧🇷 pic.twitter.com/loXfOKnHaf — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 23, 2023

Além do Panamá, outras duas equipes se garantiram no Mundial, que será disputado entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. O Haiti completa o Grupo D, ao lado de Inglaterra, China e Dinamarca. Já Portugal segue para o E com Estados Unidos, Holanda e Vietnã.