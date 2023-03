Atlético-MG empata e fica perto da fase de grupos da Libertadores

O Atlético-MG arrancou um empate de 1 a 1 com o Millonarios (Colômbia), na noite desta quarta-feira (8) no estádio El Campín, em Bogotá, pela partida de ida da terceira fase prévia da Copa Libertadores.

Agora, as equipes voltam a medir forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (15) no estádio do Mineirão, para saber quem se garante na fase de grupos da principal competição de clubes da América do Sul.

Os colombianos conseguiram abrir o placar aos 41 minutos do primeiro tempo graças a gol de cabeça do meio-campista David Silva. Porém, o Galo igualou aos 20 da etapa final, quando Jemerson lançou Paulinho, que partiu em velocidade antes de bater por cobertura para marcar um bonito gol.