Brasil sediará em setembro um dos Pré-Olímpicos de vôlei masculino

O Brasil sediará este ano um dos três torneios Pré-Olímpicos de vôlei masculino que definirão as primeiras seis vagas para os Jogos de Paris 2024. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (8) pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), que ainda não definiu em qual cidade será realizada a competição. Certo mesmo é que a seleção brasileira comandada pelo técnico Renan Dal Zotto jogará em casa.

Além do Brasil, Japão e China também foram escolhidos como sede do Pré-Olímpico masculino. Os três torneios ocorrerão concomitantemente entre 30 de setembro e 8 de outubro.

O sorteio das chaves será no próximo dia 17, às 9h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no YouTube da FIVB. As seleções de 24 países (confira todas abaixo) serão sorteadas para os três torneios. Apenas as duas mais bem colocadas em cada competição se classificam para os Jogos de Paris. Uma das vagas já está reservada à França como país-sede, tanto no masculino, quanto no feminino.

Os Jogos de Paris reunirão 12 seleções de cada gênero. Além das vagas distribuídas pelos Pré-Olímpicos – seis no feminino e seis no masculino –, as outras serão destinadas às seleções mais bem colocadas no ranking mundial, após a fase preliminar da Liga das Nações de 2024.

Pré-Olímpico de vôlei feminino

A FIVB definiu ainda as sedes dos torneios Pré-Olímpicos femininos. Japão e China receberão as competições de 16 a 24 de setembro deste não.

Seleções masculinas

Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Catar, China, Cuba, Egito, Eslovênia, Estados Unidos Finlândia, Holanda, Irã, Itália, Japão, México, Polônia, República Tcheca, Sérvia, Tunísia, Turquia e Ucrânia.

Seleções femininas

Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Colômbia, Coreia do Sul, Eslovênia, Estados Unidos, Itália, Holanda, Japão, México, Peru, Polônia, Porto Rico, República Dominicana, República Tcheca, Sérvia, Tailândia, Turquia e Ucrânia.