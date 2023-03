Ferroviária e Corinthians duelam pela liderança do Brasileiro Feminino

Únicas equipes com 100% de aproveitamento na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, Ferroviária e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h (horário de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A partida encerra a quarta rodada e pode valer a liderança da competição.

As Guerreiras Grenás somam os mesmos nove pontos das Brabas do Timão, mas ficam atrás no saldo de gols. A equipe de Araraquara terá o desfalque da técnica Jéssica de Lima, expulsa na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro. As Alvinegras, por sua vez, têm ausências de peso, como a meia Gabi Zanoti, a volante Diany e a zagueira Érika, todas contundidas. Na última rodada, as corintianas golearam o Grêmio por 4 a 0 no Canindé, em São Paulo.

🚂💨⚽🇱🇻

É HOJE!

Está chegando a hora do clássico!



🚂Ferroviária x Corinthians ⚫⚪

🏆 Brasileiro Feminino

🗓 Hoje - 20/03

⏱ 20h

🏟 Fonte Luminosa

📺 SPORTV

🎟 R$ 10 / R$ 5



Saiba mais:https://t.co/K3g1wCy6Ax#BrasileiroFem #AFExSCCP #VemPraFonte pic.twitter.com/njwJ1tVwjG — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) March 20, 2023

As equipes chegam para a partida um ponto atrás do Palmeiras, que derrotou o Bahia por 3 a 0 no Allianz Parque, na capital paulista, na última sexta-feira (17). As Palestrinas têm dez pontos e um jogo a mais que Ferroviária e Corinthians. Para assumirem a liderança, as Guerreiras Grenás têm de vencer a partida. Às Brabas, o empate basta para retomarem a ponta, já que elas têm saldo de gols melhor que Ferrinha e Verdão.

O histórico do confronto é bastante favorável ao Corinthians. Em 29 jogos, são 23 triunfos alvinegros, seis empates e uma vitória da Ferroviária. A equipe do interior paulista, porém, foi quem levou a melhor no último embate. Em agosto do ano passado, a Ferrinha derrotou as Brabas por 2 a 1, no Parque São Jorge, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

Bom dia, Fiel!



Hoje é dia das Brabas em campo! Às 20h, em Araraquara, o Timão enfrenta a Ferroviária pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.



Vamos com tudo, Brabas! 👊🏽 pic.twitter.com/mWfp1xq0OV — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 20, 2023

Sereias e Cabulosas vencem; Soberanas e Coloradas empatam

Três partidas movimentaram o Brasileirão Feminino no último domingo (19). O Santos visitou o Real Brasília na capital federal e venceu por 4 a 0 no Defelê. As atacantes Ketlen e Cristiane, duas vezes cada, balançaram as redes para as Sereias da Vila, que foram a sete pontos, na sexta colocação. As Leoas do Planalto, com três pontos, caíram para a 13ª posição, na zona de rebaixamento.

No Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia (SP), São Paulo e Internacional empataram por 1 a 1. As Soberanas saíram na frente com a atacante Dudinha, mas a meia Fany Gauto deixou tudo igual para as Gurias Coloradas. As Tricolores ocupam o nono lugar, com seis pontos, um a menos que as gaúchas, que estão em sétimo.

No duelo que encerrou o domingo, o Cruzeiro recebeu o Avaí Kindermann na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), ganhando por 3 a 1. A meia Mari Pires e a atacante Byanca Brasil (duas vezes) fizeram os gols das Cabulosas, que foram a oito pontos, em quinto lugar. As Leoas Avaianas - que balançaram as redes com a lateral Limpia Fretes, de pênalti - continuam na 14ª posição, com um ponto, no Z4.