Gabriel Araújo bate recorde mundial nos 50 metros borboleta classe S2

O brasileiro Gabriel Araújo bateu o recorde mundial da prova dos 50 metros borboleta da classe S2 (comprometimentos físico-motores severos) ao completar, neste sábado (11), as eliminatórias da prova em 55s49 na etapa do World Series de Lignano (Itália) de natação paralímpica.

Com este tempo ele melhorou o recorde anterior da prova, de 55s59 e alcançada por ele mesmo em abril de 2022 no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Após brilhar nas eliminatórias o medalhista paralímpico garantiu o ouro na decisão.

Além da conquista do mineiro (que tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas), o Brasil garantiu na competição realizada na Itália um ouro com Gabriel Bandeira na prova dos 100 metros estilo costas pela classe S14 (para deficiência intelectual) com o tempo de 59s03.

A terceira medalha da equipe brasileira neste sábado foi uma prata de Mariana Gesteira nos 100 metros costas pela classe S9 (comprometimentos físico-motores). Ela completou a prova em 1min10s77. Com estas conquistas o Brasil subiu ao pódio em 14 oportunidades em Lignano.