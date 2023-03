Palmeiras e Ituano se enfrentam por vaga na final do Paulistão

Palmeiras e Ituano medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (19), pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Allianz Parque e vale vaga na final da competição. A Rádio Nacional transmite a partida.

O Palmeiras chega embalado para este jogo. Um dos únicos times da Série A que não perdeu no ano de 2023, o Verdão tem 14 partidas na temporada, com dez vitórias e quatro empates. Com Rony e Raphael Veiga em grande fase (e recém-convocados para a seleção brasileira), o Palmeiras procura fazer mais um grande jogo para ir à quarta final seguida de Campeonato Paulista.

Sextou com trabalho! 💪



Manhã de treino tático na Academia de Futebol ➤ https://t.co/Vlzr1aTADK#AvantiPalestra pic.twitter.com/FuAsawVVfT — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 17, 2023

O técnico Abel Ferreira só tem um desfalque para o jogo: o meia Atuesta, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito. Assim, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Endrick (Bruno Tabata), Dudu e Rony.

Já o Ituano busca surpreender e sair com a classificação para a final. Apesar da dificuldade em vencer jogos (apenas três vitórias em 15 jogos na temporada), o time de Itu se classificou em duas oportunidades nos pênaltis: contra o Corinthians nas quartas de final do Paulistão e contra o Ceará na segunda fase da Copa do Brasil. O clube busca uma classificação histórica contra o badalado Palmeiras para tentar o tricampeonato, após chegar ao título em 2002 e em 2014.

Correu, bateu, e desta vez não foi na força.

Rafael Pereira bateu colocado e fez 4x2 para o Ituano nos pênaltis contra o Ceará.

Ituano está na 3a fase da Copa do Brasil!

Foto: @miguelschincariol pic.twitter.com/EsCJsILnQ9 — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) March 16, 2023

O técnico Gilmar Dal Pozzo deve optar pela seguinte formação: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Iury; André Luiz, Marcelo Freitas e Eduardo Person; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino.

O histórico do confronto indica vantagem do Palmeiras. Em 31 jogos disputados, o Verdão levou a melhor em 19 deles, com outros cinco empates e sete vitórias do Ituano. Um dos jogos mais marcantes desse retrospecto é a vitória do Ituano por 1 a 0 na semifinal do Paulistão de 2014, ano no qual o clube de Itu foi campeão pela última vez.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Palmeiras e Ituano com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.