Paulinho decide e Atlético-MG chega à fase de grupos da Libertadores

O atacante Paulinho foi decisivo e ajudou o Atlético-MG a bater o Millonarios (Colômbia) por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (15) no estádio do Mineirão. Com esta vitória, na qual Hulk ainda marcou um golaço de bicicleta, o Galo garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Após empatar em 1 a 1, na última semana no estádio El Campín, em Bogotá, pela ida da terceira fase prévia da competição, a equipe mineira entrou em campo buscando a vitória para garantir sua presença na etapa de grupos da Libertadores.

No primeiro tempo o Atlético-MG até teve mais controle da partida, com mais posse de bola e finalizações, mas o placar foi aberto apenas após o intervalo.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Hulk partiu da direita para o meio antes levantar a bola para Paulinho, que se livrou da marcação para cabecear e abrir o placar. Aos 35, o camisa dez voltou a usar a cabeça para superar o goleiro Álvaro Montero, mas desta vez após bola levantada por Patrick.

Porém, o gol mais bonito ficou para o final. Aos 42 minutos Paulinho assumiu o papel de garçom para cruzar na medida para Hulk bater de primeira, de bicicleta, para marcar o último do Galo na partida. Aos 47 Uribe aproveitou falha de Otávio para marcar o de honra do Millonarios, mas nada que diminua a alegria da torcida do Atlético-MG pela classificação para a fase de grupos da Libertadores.