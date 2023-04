Ciclismo paralímpico: Lauro Chaman é ouro em etapa da Copa do Mundo

O brasileiro Lauro Chaman conquistou, nesta sexta-feira (21), a medalha de ouro na prova contrarrelógio, da classe C5, na etapa da Copa do Mundo de ciclismo paralímpico disputada em Maniago (Itália).

É OUROOOO PARA O BRASIL! 🇧🇷🥇



Lauro Chaman sobe ao pódio em primeiro lugar na Copa do Mundo de Ciclismo Paralímpico na Itália.



Saiba mais: https://t.co/lXVu0vSIJ6 pic.twitter.com/rvYeJ532Iw — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) April 21, 2023

O paulista, que conquistou duas medalhas (uma prata e um bronze) nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, garantiu a primeira posição na Itália após completar a prova de 27,2 km em 34min09s28, sendo seguido pelo francês Kevin Le Cunff (34min14s77) e pelo australiano Alistair Donohoe (34min32s49).

O ouro de Chaman é a segunda medalha do Brasil na competição. Na última quinta-feira (20) Gilmara Sol do Rosário ficou com o bronze na prova de handbike, classe H2, ao registrar o tempo de 32min57s17. Ela ficou atrás da norte-americana Katerina Brim (26min18s07) e da italiana Roberta Amadio (32min57s17).