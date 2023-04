Corinthians estreia na Copa do Brasil diante do Remo no Mangueirão

O Corinthians estreia na edição 2023 da Copa do Brasil, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (12) no estádio do Mangueirão, em Belém, pela ida da terceira fase da competição. E a Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Na partida, o Timão terá um desfalque significativo, o meio-campista Renato Augusto, que acaba de passar por por uma artroscopia no joelho direito após sofrer uma lesão durante a vitória de 3 a 0 sobre o Liverpool (Uruguai) na estreia da Copa Libertadores da América. Um provável substituto do veterano é o jovem Matheus Araújo, de apenas 20 anos. A expectativa é que o técnico Fernando Lázaro poupe alguns titulares diante do Leão.

“A quantidade de jogos que vêm na sequência exige isso. Então vamos trabalhar jogo a jogo, com a estratégia, analisando o adversário, as características dos nossos atletas. Essa é a importância fundamental de um grupo para suportar todo esse calendário”, declarou o treinador.

Pelo lado do Remo o clima não é o melhor após duas derrotas seguidas para o arquirrival Paysandu (uma pela Copa Verde e outra no Campeonato Paraense). Agora, diante do Corinthians, a expectativa é de um bom resultado que possa mudar o clima junto à torcida.

Fim de jogo: Clube do Remo 0 x 1 Paysandu.



📸 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/c9lL0RJrSs — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) April 9, 2023

“Olha, realmente não temos tempo para treinar. É recuperar e logo jogar. No futebol costumamos dizer que quando temos um jogo atrás do outro em meio a um momento complicado é bom porque há a possibilidade de mudar esse quadro. E o Corinthians é uma boa oportunidade de mudar esse quadro”, declarou o atacante Muriqui.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Remo e Corinthians com a narração de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: