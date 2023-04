Fluminense inicia Libertadores com vitória sobre o Sporting Cristal

O Fluminense estreou na edição 2023 da Copa Libertadores com uma vitória de 3 a 1 sobre o Sporting Cristal (Peru), na noite desta quarta-feira (5) no estádio Nacional de Lima. Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras divide a liderança do Grupo D com o The Strongest (Bolívia), que bateu o River Plate (Argentina) por 3 a 1.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz iniciou melhor a partida. Mas, após falha em saída de bola do volante Felipe Melo, Yotún partiu em velocidade e encontrou Castillo, que tocou para Grimaldo, que não perdoou aos 17 do primeiro tempo.

Porém, o Fluminense conta com Cano, que mostrou seu conhecido faro de gol para igualar o marcador aos 34 minutos. O colombiano Arias cobrou escanteio e Nino cabeceou no travessão. O atacante argentino se antecipou à defesa e escorou de primeira para vencer o goleiro Solís.

Com a igualdade no marcador a equipe das Laranjeiras assumiu de vez o comando das ações e, de tanto tentar, marcou o segundo em lance, aos 13 minutos da etapa final, no qual contou com a categoria de Marcelo. O lateral, que fez sua estreia pela equipe carioca, acertou um passe de três dedos para Arias, que invadiu a área e cruzou para Cano marcar novamente. Aos 35 minutos o Fluminense deu números finais ao confronto com gol de cabeça do zagueiro Vitor Mendes.

O próximo compromisso do Tricolor na Libertadores será no dia 18 de abril, uma terça-feira, contra o The Strongest no estádio do Maracanã.

Flamengo tropeça na altitude

Quem não teve uma boa estreia na competição foi o Flamengo. O atual detentor do título da Libertadores foi superado por 2 a 1, de virada, pelo Aucas (Equador) no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, localizado nos 2.850 metros de altitude da cidade de Quito. O revés deixou a equipe da Gávea na vice-lanterna do Grupo A sem ponto algum.

Atuando com uma formação alternativa, o Rubro-Negro não teve uma boa atuação. Porém, mesmo sem controlar as ações em momento algum do confronto, a equipe conseguiu abrir o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Matheus França arrancou pela meia esquerda, se livrou da marcação de dois adversários e bateu na saída de Galíndez para marcar um belo gol.

Mas o Aucas continuou pressionando. E, de tanto tentar, chegou à igualdade aos 12 da etapa final graças a chute da entrada da área de Eryc Castillo. Aos 20 o camisa 31 voltou a superar Santos, mas o gol foi anulado pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), em razão de falta no início da jogada.

Percebendo as dificuldades de sua equipe, o técnico português Vítor Pereira colocou em campo alguns de seus titulares (Pedro, Gerson, Ayrton Lucas e Everton Cebolinha), mas o Aucas continuou mandando no confronto. E o maior ímpeto de atacar da equipe da casa foi premiada aos 39 com gol de Ordoñez.

O Flamengo terá a oportunidade de buscar sua primeira vitória da competição no dia 19 de abril, uma quarta-feira, no estádio do Maracanã contra o Ñublense (Chile).

Derrota do Palmeiras

Outra equipe a perder pontos na altitude foi o Palmeiras, que estreou com derrota de 3 a 1 para o Bolívar (Bolívia) no Estádio Hernando Siles, localizado nos 3.625 metros da cidade de La Paz.

O argentino Flaco López abriu o placar para o Verdão com um belo chute. Mas a equipe da casa garantiu a vitória com gols de Uzeda, Bejarano e Hervías. Após este resultado o Palmeiras ocupa a lanterna do Grupo C sem ponto algum. O Verdão volta a jogar pela competição no dia 20 de abril, uma quinta, quando recebe o Cerro Porteño (Paraguai).