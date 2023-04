Sete brasileiros garantem índice para o Mundial de natação paralímpica

Sete brasileiros garantiram, nesta quinta-feira (27), índice para participarem do Mundial de natação paralímpica que será disputado em Manchester (Inglaterra). As vagas foram alcançadas durante o Open Internacional da modalidade, que é disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, até o próximo sábado (29).

Os atletas que conseguiram carimbar a vaga no Mundial foram os campeões paralímpicos Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão), Gabriel Araújo, da classe S2 (deficiências e limitações físicas severas), Gabriel Bandeira, da classe S14 (deficiência intelectual), e Talisson Glock, da classe S6 (comprometimentos físico-motores). Também se garantiam os campeões mundiais Cecília Araújo, da classe S8 (comprometimentos físico-motores), Douglas Matera, da classe S12, e Samuel de Oliveira, da classe S5 (comprometimentos físico-motores).

“Estou realizada em perceber que os treinos estão dando resultados. Vejo que consigo ser competitiva internacionalmente, além dos 50 metros livre, que é a minha principal prova”, declarou a potiguar Cecília Araújo, de 24 anos, que atingiu a marca para o quarto Mundial de sua carreira.

Nos dias 20 e 21 de maio o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) organizará a 1ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa de natação 2023, que será a última oportunidade para os brasileiros garantirem índices para o Mundial.