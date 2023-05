Brasileirão: Botafogo x Fluminense movimenta parte de cima da tabela

Botafogo e Fluminense fazem na noite deste sábado (20) o primeiro clássico Vovô do Campeonato Brasileiro. Válido pela sétima rodada, o duelo carioca pode valer a liderança da competição, caso o Palmeiras não vença o Santos no último jogo de hoje. No topo da tabela, está o Alvinegro que soma 15 pontos no Brasileiro, enquanto o Tricolor, em terceiro lugar, tem 13. A partida, com início às 18h30 no Estádio Nilton Santos, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O próximo jogo do Botafogo é contra o Fluminense, neste sábado, pelo Brasileirão. 🔥⚽️ #VamosBOTAFOGO



Garanta o seu lugar no Nilton Santos: https://t.co/VmMNMgRyIo pic.twitter.com/vxRWYdnxRc — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 18, 2023

O Clássico Vovô deste sábado (20) será o 336º duelo entre os dois times desde o primeiro encontro: um amistoso em 1905. De lá para cá, foram 123 derrotas tricolores, contra 109 dos alvinegros. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias para cada lado, além de um empate. Nesta temporada, o Botafogo levou a melhor sobre o rival, por 1 a 0, no Campeonato Carioca.

Líder do Brasileirão, o Botafogo quer reencontrar a vitória depois das derrotas para o Goiás por 2 a 1 na última rodada e para o Athletico Paranaense por 3 a 2 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil – coincidentemente, ambas de virada. Nos últimos jogos, o técnico Luis Castro tem optado por girar o elenco do Fogão, e deve seguir nessa linha para o clássico. Os jogadores Matías Segovia, Danilo Barbosa, Rafael e Patrick de Paula, lesionados, são desfalques. Assim, o time de General Severiano deve ir a campo com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo; Junior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.

O tal do Maestro 🎩🪄



📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/fDqlD2Jh8Y — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 19, 2023

O Tricolor vive um excelente momento com o técnico Fernando Diniz. O time venceu o Cuiabá por 2 a 0 na última rodada e empatou sem gols no Fla-Flu pela Copa do Brasil na terça-feira (16). Entre as dúvidas para a partida desta noite estão o lateral Marcelo, que sentiu dores na panturrilha na partida contra o Flamengo, e o meia Martinelli: recuperado de lesão, ele voltou a treinar com o time nesta semana, mas sua escalação segue incerta.

Os desfalques confirmados ficam por conta de Alexsander, Gustavo Apis, Jorge, Keno, Marrony e Vitor Mendes. A tendência é que Diniz inicie a partida de hoje com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Lima (Martinelli), Ganso e Gabriel Pirani; Jhon Arias e Germán Cano.

* Colaboração do estagiário Luiz Eduardo da Silva, sob supervisão de Paulo Roberto Garritano Filho.