Nadal desiste de Roland Garros por lesão e avalia se aposentar em 2024

O tenista espanhol Rafael Nadal, conhecido como Rei do Saibro, desistiu de disputar o torneio Roland Garros, em Paris. Durante coletiva nesta quinta-feira (18), o ex-número 1 do mundo disse que ainda não se recuperou de uma lesão no quadril sofrida em janeiro. Nadal, de 36 anos, revelou ainda que pode encerrar a carreira no ano que vem.

"Procurarei estar 100% pronto para o próximo ano, que acredito ser o último ano da minha carreira profissional", disse o espanhol, de acordo com a agência Reuters. "Não vou marcar uma data para o meu retorno. Vou ver como meu corpo responde e partir daí... se puder voltar até o final do ano para a Copa Davis", projetou.

Rafa,



We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.



Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo — Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023

A relação afetiva de Nadal com Roland Garros começou em 2005, quando o espanhol conquistou o primeiro de 22 títulos de Grand Slam no saibro parisiense. De lá para cá, nunca ficou fora da chave principal torneio e levantou a taça por 14 vezes, daí o apelido de Rei do Saibro.

"Neste momento, não poderei estar em Roland Garros. Com o que esse torneio representa para mim, você pode imaginar o quão difícil é", lamentou. "Se continuar jogando neste momento, acho que não posso estar lá no próximo ano... para poder jogar os torneios que quero dizer adeus a quem me apoiou", concluiu.

Nesta temporada Nadal ficou de fora do Masters 100 de Roma e de Madri, Monte Carlo, Indian Wells, Miami e Bacelona. Com as desistências, o multicampeão caiu para a 14ª posição no ranking mundial. Após a ausência em Roland Garros este ano, Nadal deve ficar de fora da lista de 100 melhores do mundo, pela primeira vez na careira, desde 2003.