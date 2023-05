TV Brasil transmite com exclusividade final da Copa Verde

A TV Brasil vai transmitir, com exclusividade na TV aberta, a final da Copa Verde, que será disputada entre Paysandu e Goiás. A partida de ida será nesta quarta-feira (17), às 20h, no Mangueirão, em Belém. Já o segundo jogo da final está marcado para 31 de maio, também às 20h, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. A transmissão da Copa Verde é uma parceria com a TV Cultura do Pará.

Chegando à sua décima edição, a Copa Verde foi a primeira competição carbono zero do futebol brasileiro. Na sua organização, o torneio leva em conta práticas sustentáveis e de preservação do meio ambiente. Das novas edições já disputadas, o Paysandu foi campeão três vezes (2016, 2018 e 2022), e o Goiás busca o seu primeiro título.

Organizada desde 2014, a Copa Verde contou com 24 times participantes. O regulamento da competição prevê que o campeão tem uma vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil.

Serviço

Final da Copa Verde – Paysandu (PA) x Goiás (GO)

Transmissão com exclusividade pela TV Brasil e TV Cultura do Pará

17 e 31 de maio - (quarta-feira), às 20h