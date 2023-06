Brasil encerra 2ª semana de Liga das Nações com vitória sobre França

Mesmo diante de mais de uma torcida de 5 mil franceses que apoiaram a seleção de seu país, a seleção masculina jogou bem para superar a França por 3 sets a 1 (parciais de 25/20, 25/23, 19/25 e 25/23), neste domingo (25) em Orleans, na segunda semana de partidas da Liga das Nações de vôlei.

É VITÓÓÓÓÓÓÓRIA! 🏐



Com emoção até o fim, seleção brasileira vence os atuais campeões olímpicos na Liga das Nações!



🇧🇷 3x1 🇫🇷



TEM QUE RESPEITARRRRRRRR! 💪😎 pic.twitter.com/lAYxCfq6Q2 — Time Brasil (@timebrasil) June 25, 2023

E a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto contou com mais uma ótima atuação do oposto Alan, que marcou 24 pontos, e do ponteiro Lucarelli, que somou 15, para superar os atuais campeões olímpicos.

Este resultado deixou o Brasil na terceira posição da classificação geral com 19 pontos, três a menos do que o líder Japão. Agora, a equipe brasileira embarca para as Filipinas, onde será disputada a terceira semana de partidas da Liga das Nações, entre os dias 4 e 9 de julho. A fase final será em Gdansk (Polônia), entre 19 e 23 de julho.

Formato da competição

A Liga reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês). A primeira fase classificatória teve início em 6 de junho e vai até 9 de julho. Cada equipe disputa 12 partidas (quatro por semana em sedes diferentes). Ao final, as oito melhores avançam às quartas de final, sendo que a Polônia já tem a classificação garantida por sediar a fase final da Liga das Nações. Os jogos da competição também somam pontos para o ranking mundial da FIVB, um dos parâmetros na corrida por vaga para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França).