Brasil encerra Copa do Mundo de Basquete 3x3 na quarta posição

A seleção masculina fechou a sua participação na Copa do Mundo de Basquete 3x3, neste domingo (4) em Viena (Áustria), com a conquista da quarta posição. Esta foi a melhor campanha do Brasil em uma edição da competição. O título ficou com a Sérvia, que bateu os Estados Unidos na decisão, e a Letônia, atual campeã olímpica, completou o pódio.

🇧🇷 12 x 22 🇱🇻



A seleção masculina fica em 4° lugar na Copa do Mundo de 3x3, em Viena 🇦🇹



Faltou mto pouco para a inédita medalha, mas a campanha foi espetacular!



Baita orgulho da nossa seleção 🏀🇧🇷 pic.twitter.com/fjXLsnAWRM — Time Brasil (@timebrasil) June 4, 2023

Em seu primeiro jogo neste domingo, pelas semifinais, a seleção masculina foi superada pelo time norte-americano por 21 a 18. Depois, na disputa pelo terceiro lugar, o Brasil foi superado pela Letônia por 22 a 12.

“Desde que chegamos à Áustria, trabalhamos exatamente o que vínhamos planejando desde fevereiro. Atingimos uma semifinal histórica e, quando você chega nesse nível de embate, o nível é altíssimo e soubemos lidar com isso. Fizemos uma semifinal parelha com os EUA e poderíamos ter vencido. É manter o trabalho, acertar os erros, seguir evoluindo e vamos em frente”, declarou o técnico da seleção, Luca Carvalho.

O Mundial deu aos três primeiros colocados a classificação direta para o Pré-Olímpico dos Jogos Olímpicos de Paris. Fora do pódio, o Brasil pode buscar o seu lugar no torneio através da Copa América, no fim do ano, ou também por meio do mundial classificatório para o Pré-Olímpico em 2024.