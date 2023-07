Flamengo enfrenta Fortaleza de olho na vice-liderança do Brasileirão

Três dias após garantir a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo volta ao Maracanã na noite deste sábado (1º) para encarar o Fortaleza pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado, com 22 pontos, o Rubro-Negro carioca quer garantir mais três para subir à vice-liderança. Do outro lado do campo estará o Leão do Pici (8º), com 20 pontos, que também busca a vitória para se aproximar do G6 da tabela.

À beira do campo, comandando as equipes, estarão dois técnicos argentinos: Jorge Sampaoli, pelo Flamengo, e Juan Pablo Vojvoda, pelo Fortaleza. O duelo no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com a narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de notícias com Wagner Gomes.

Nesta sexta (30), o Mengão seguiu preparação no CT, para encarar o Fortaleza, pelo @Brasileirao! 🔴⚫#VamosFlamengo #CRF



📸: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/B4ZS8COGGn — Flamengo (@Flamengo) June 30, 2023

Na última quarta (28), o Rubro-Negro carioca deixou o gramado do Maracanã aplaudido, após aplicar 4 a 0 no Aucas (Equador), diante de quase 63 mil torcedores, resultado que garantiu a classificação do time carioca às oitavas de final da Copa Libertadores. Um dos destaques foi o atacante Bruno Henrique, que balançou a rede uma vez na primeira partida em que começou como titular, desde que voltou a jogar, após dez meses afastado devido a uma lesão no joelho direito.

"O retorno [de Bruno Henrique] é importante, pois ele é uma referência no elenco e porque tem grande capacidade para criar oportunidades de gol. Aguardamos esse retorno e, devagar, ele está acontecendo. Estamos torcendo para ele alcançar a sua melhor versão", disse o técnico argentino Jorge Sampaoli durante coletiva.

No Brasileirão, o Mais Querido subiu para a terceira posição na última rodada, ao derrotar o Santos por 3 a 2 fora de casa. Esta noite, no Maracanã, o time contará mais uma vez com casa cheia: a torcida esgotou os 60 mil no final da tarde de sexta (30).

O Fortaleza também chega com moral alto no confronto desta noite, após uma sequência de três vitórias consecutivas, a última delas na terça (28), por 2 a 1, sobre o Palestino (Chile), pela Copa Sul-Americana. Ao triunfar na última rodada da fase de grupos, o Leão do Pici - já classificado antecipadamente - garantiu a liderança na chave H e vai decidir em casa o jogo da volta das oitavas. Já no Brasileirão, o Fortaleza bateu em casa o Atlético-MG (2 a 1) na rodada passada, e na retrasada superou o Cruzeiro (1 a 0) em Belo Horizonte.

Para a partida desta noite, o técnico Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Titi - suspenso após levar o terceiro cartão amarelo -, nem com Pedro Rocha, Zanocelo e Fernando Miguel, que seguem em recuperação no departamento médico.