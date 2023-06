Jeddah na Arábia Saudita será única sede do Mundial de Clubes de 2023

O Mundial de Clubes de 2023 acontecerá na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, informou a Fifa nesta segunda-feira (26).

A decisão foi tomada após uma visita da delegação da Fifa a Jeddah na semana passada para avaliar os preparativos para o torneio.

"Estamos muito satisfeitos que Jeddah, com suas instalações de última geração e reputação por sediar grandes eventos esportivos internacionais, tenha sido escolhida como cidade-sede do Mundial de Clubes da Fifa", disse o presidente da Federação Saudita de Futebol ( SAFF), Yasser Al Misehal.

O torneio, que será disputado de 12 a 22 de dezembro, será realizado pela primeira vez na Arábia Saudita, conforme anunciado em fevereiro.

A edição de 2023 do Mundial de Clubes será a última do formato atual - uma competição anual com sete equipes - que será descontinuada antes de sua expansão para um evento de 32 times a ser realizado pela primeira vez em 2025 nos Estados Unidos.

