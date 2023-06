Liga das Nações Feminina: Brasil vira e vence a atual campeã Itália

A seleção feminina de vôlei cravou uma vitória maiúscula sobre a atual campeã Itália na Liga das Nações, em Bangcoc (Tailândia), algoz do Brasil na final do ano passado. Após sair perdendo, as brasileiras buscaram o empate e passaram à frente no placar. No entanto, as italianas voltaram a igualar e a definição do jogo foi para o break. Mas o dia era mesmo do Brasil, que se impôs uma vez mais, selando o triunfo por 3 sets a 2 (26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10), após 2h30 de embate duríssimo.

A seleção volta à quadra às 7h (horário de Brasília) desta quinta (29), contra o Canadá, pelo segundo jogo da terceira e última semana da fase classificatória da Liga. O país busca o título inédito na competição, após três vices seguidos. Com o triunfo de hoje, a seleção subiu para a terceira posição na classificação geral, com sete vitórias e duas derrotas. A Polônia lidera a tabela, seguida pelos Estados Unidos. Já a Itália, caiu para a oitava posição.

É VITÓÓÓÓÓÓRIA! É DE VIRADA! 🏐



A seleção brasileira vence a Itália na estreia da 3ª etapa da Liga das Nações



🇧🇷 3x2 🇮🇹

(26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10)



É COM EMOÇÃO! RESULTADO GIGANTE! 🤌



A Liga reúne as 12 seleções mais bem ranqueadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês). As oito mais bem colocadas na fase classificatória avançam às quartas de final. Detalhe: os Estados Unidos já têm vaga garantida nas quartas, por serem os anfitriões da fase final (de 12 a 16 de julho).

Os jogos da Liga das Nações também somam pontos para o ranking mundial da FIVB, um dos parâmetros na corrida por vaga olímpica aos Jogos de Paris 2024.

Programação

Tailândia (terceira e última semana da fase classificatória)

29 de junho - 07h: - Brasil x Canadá

30 de junho - 10h30 - Brasil x Turquia

2 de julho - 10h30 - Tailândia x Brasil

Estados Unidos (fase final)

12 a 16 de julho