Série D: Brasil de Pelotas recebe Caxias de olho no G4 do Grupo 8

O Brasil de Pelotas recebe o Caxias, a partir das 15h (horário de Brasília) deste domingo (2), no Estádio Bento Freitas, com a clara intenção de entrar no G4 do Grupo 8, que garante vaga para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil transmite a partida ao vivo.

Ocupando a 6ª posição da chave com 11 pontos conquistados, o Xavante quer aproveitar o fator casa para triunfar na 11ª rodada da competição (a equipe está invicta atuando como mandante na competição). Mas seu adversário será o atual vice-líder do Grupo 8, o Grená da Serra, que tem 17 pontos, quatro a menos do que o líder Hercílio Luz.

O técnico Rogério Zimmermann realizou treinos táticos durante a semana para o confronto deste domingo. A notícia positiva é que a equipe chega sem qualquer desfalque à partida.

O experiente goleiro Marcelo Pitol, de 41 anos, é um dos destaques do time. Ele tem atuado muito bem na Série D. A curiosidade é que o arqueiro havia pendurado as luvas após a edição 2022 do Campeonato Gaúcho, quando atuava pelo Caxias. Porém, Marcelo voltou atrás em sua decisão e, em novembro do último ano, assinou contrato com o Brasil de Pelotas. Outro destaque da equipe é o lateral Mário Henrique, que tem grande presença no ataque, inclusive marcando quatro gols nessa edição da Série D.

“Temos certeza de que será um grande jogo. Em todas as partidas aqui a casa está lotada. Com o foco mantido a cada dia iremos sair vitoriosos. Vamos nos dedicar muito, correr os 90 minutos”, declarou o meio-campista Patrick em entrevista coletiva.

Caxias motivado

Do outro lado do gramado estará um Caxias motivado. A equipe faz uma boa temporada, na qual garantiu o vice-campeonato no Gaúcho após eliminar o Internacional em pleno Beira Rio nas semifinais. Já na Série D, o Grená da Serra está perto de garantir a vaga para a próxima fase. Um dos responsáveis pela boa fase da equipe é o centroavante Eron, que já tem sete gols na competição nacional.

Porém, o técnico Gerson Gusmão terá problemas para escalar sua equipe para o jogo, isso porque o Caxias tem três desfalques confirmados: os laterais Yago, suspenso, e Jonathan, lesionado, e o volante Marlon, suspenso.

“É um jogo extremamente difícil. Temos consciência e nos preparamos para isso. Não podemos ser surpreendidos. É fazer um jogo forte lá e voltar com o resultado que nós queremos, que é a vitória”, declarou o treinador em coletiva concedida na última sexta (30).

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.