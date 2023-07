Ana Marcela Cunha fecha prova dos 10 km em quinto no Mundial do Japão

A nadadora Ana Marcela Cunha finalizou a prova dos 10 quilômetros em quinto lugar no Mundial de Fukuoka, no Japão, no final da noite desta sexta-feira (14) - horário de Brasília. A campeã olímpica da prova tentou uma recuperação na parte final, mas acabou fechando a distância em 2 horas, 2 minutos, 42 segundos e 5 centésimos. Mas na decisão por vídeo dos juízes, a americana Katie Grimes foi apenas dois centésimos mais rápida e ficou com o bronze. E a holandesa Sharon van Rouwendaal foi a quarta, somente um centésimo à frente da brasileira. A alemã Leonie Bech foi campeã e a australiana Gubecka ficou com a prata. A outra brasileira na prova, Viviane Jungblut, ficou em 26º lugar, com 2 horas, 5 minutos, 5 segundos e 8 centésimos.

As três primeiras colocadas dessa prova já se garantiram na Maratona Aquática dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Neste mundial, Ana Marcela ainda vai nadar os 5 km, para tentar o tricampeonato mundial, na noite de segunda-feira (17), no horário de Brasília.

A próxima chance de se classificar à Olimpíada na Maratona Aquática será em Doha, no Catar, em fevereiro do ano que vem. Na ocasião, as 13 primeiras se classificarão. As melhores de cada continente também terão vagas garantidas em Paris.