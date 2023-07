Athletico-PR e Flamengo disputam vaga nas quartas da Copa do Brasil

Athletico-PR e Flamengo duelam, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta (12) na Arena da Baixada, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida a equipe da Gávea se deu melhor, pois triunfou por 2 a 1 no Maracanã. Agora, a equipe carioca avança mesmo com um empate. Já o Furacão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Em caso de vitória por dois ou mais gols, a equipe paranaense avança direto. A Rádio Nacional transmite esse jogão de bola ao vivo.

O Flamengo chega confiante ao confronto. Após empate, fora de casa por 1 a 1, com o Palmeiras no último sábado (8) pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli foca suas atenções no confronto desta quarta.

O Mengão retomou as atividades nesta segunda (10), com foco na Copa do Brasil! 🔴⚫ #VamosFlamengo



📸: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/y324QUDTLG — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2023

Um desfalque certo é o atacante Bruno Henrique, que sofreu um estiramento ligamentar após entorse no tornozelo e joelho esquerdos. Por outro lado, a equipe da Gávea poderá contar com os retornos do atacante Gabriel Barbosa e do zagueiro Léo Pereira, recuperados de lesão.

Do outro lado do gramado estará um Athletico-PR que tenta retomar a confiança após a derrota no confronto de ida, quando abriu o placar logo nos primeiros minutos, mas viu o tme adversário assumir o controle e alcançar a virada. Agora, a expectativa da torcida é de que, na Arena da Baixada, o volume de jogo do Furacão complique a vida do Flamengo.

No último domingo (9), o Athletico-PR foi a campo pela 14ª rodada do Brasileirão com uma equipe reserva e foi derrotado pelo Fortaleza. O grande trunfo da equipe do Paraná é o retrospecto positivo jogando em casa neste ano: são 17 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

O confronto entre Flamengo e Athletico-PR já se tornou frequente na Copa do Brasil, pois desde 2019 as equipes têm se encontrado em alguma fase da competição. Em 2019 e em 2021 o Furacão eliminou a equipe da Gávea, enquanto em 2020 e em 2022 o Rubro-Negro carioca se deu melhor.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Athletico-PR e Flamengo com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.