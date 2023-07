Brasileiro Feminino: Bragantino derrota Flu e conquista Série A2

O Bragantino conquistou o título da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino após derrotar o Fluminense por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (10) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no segundo jogo da decisão. Na primeira partida da final as Bragantinas triunfaram por 3 a 0 no Estádio Luso Brasileiro.

𝔹ℝ𝔸𝔾𝔸ℕ𝕋𝕀ℕ𝔸𝕊 𝔹𝕀ℂ𝔸𝕄ℙ𝔼Ã𝕊!🏆🏆



O Red Bull Bragantino venceu o Fluminense por 1 a 0 (fazendo 4 a 0 no placar agregado da decisão) no Nabizão e é CAMPEÃO do Brasileiro Feminino A2.



É TUDO DELAS! 🤩#RedBullBragantino #Bragantinas #ForçaInterior pic.twitter.com/7Nmt1YwLis — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 10, 2023

O gol da vitória da equipe de Bragança Paulista saiu ainda na primeira etapa. Após cobrança de escanteio de Carol Lara, a defesa tricolor cortou parcialmente e a bola sobrou para Luana, que, de primeira, tocou para o meio da área, onde Paulina cabeceou para superar a goleira Amanda.

Na etapa final as Bragantinas voltaram a vencer a goleira Amanda, mas o gol marcado por Letícia Monteiro acabou sendo anulado pelo VAR (árbitro de vídeo) por causa de posição de impedimento de Letícia Telles na jogada.

Tanto o campeão Bragantino como o vice-campeão Fluminense já garantiram vaga na Série A1 do Brasileiro Feminino de 2024, junto com Botafogo e América-MG.