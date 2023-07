Classificado, Brasil bate China no término da fase preliminar da Liga

Já classificada às quartas de final, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a China sem dificuldade, por 3 sets a 0 (25/19, 25/17 e 25/17) na madrugada deste sábado (8), no último duelo do país na fase de grupos (etapa classificatória) da Liga da Nações, na cidade de Pasay City (Fillipinas). Com o triunfo de hoje, o Brasil totalizou oito pontos: em 12 jogos, venceu oito e perdeu o restante (as derrotas foram para Cuba, Japão, Itália e Polônia.

Vem conferir a análise do Felipe Roque sobre a vitória da seleção masculina 🇧🇷 sobre a China 🇨🇳 por 3 a 0, no encerramento da fase classificatória da Liga das Nações.



O oposto foi o maior pontuador do jogo, com 17 acertos. 👏👏👏 pic.twitter.com/d4a9OSx7mB — CBV (@volei) July 8, 2023

O adversário da seleção nas quartas será definido após o término da última rodada classificatória no domingo (9). As oito seleções primeiras colocadas se classificam às quartas, sendo que a Polônia já tem vaga garantida por sediar a fase final da competição. O Brasil busca o bicampeonato - o primeiro título foi em 2021. Além disso, os jogos da Liga também somam pontos para o o ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), um dos parâmetros na corrida por vaga olímpica aos Jogos de Paris 2024.

Os principais destaques brasileiros em quadra foram o oposto Felipe Roque, responsável por 17 pontos (12 de ataque, quatro de bloqueio e um de saque), e o central Otávio, com 11 (oito no ataque, um de bloqueio e dois de saque).

“Foi uma vitória muito boa, o time jogou bem consistente do início ao fim, não dando chances para a China. Fiquei feliz de ter jogado bem, ter ajudado a equipe. Agora é descansar um pouquinho, treinar bastante e vamos lá para a fase final na Polônia”. disse Otávio, de 32 anos e 2,01 metros de altura.

Além de Roque e Otávio, a seleção comandada pelo técnico Renan Dal Zotto competiu neste sábado (8) com Bruninho, Lucarelli, Adriano, Flavio, o líbero Thales, Fernando Cachopa e Vaccari.

“Uma vitória bem importante, em que a equipe ficou muito concentrada o tempo todo. Era um jogo perigoso porque a gente já estava classificado, mas para o nosso caminho na competição era muito importante sair daqui com essa vitória, e jogamos três sets bem consistentes. Durante a competição deu para a gente avaliar os jogadores, todos tiveram oportunidades de estar em quadra, e agora vamos focar na fase final da competição”, analisou Dal Zotto.

Formato de disputa da Liga das Nações

A fase preliminar (classificatória) reuniu as 16 seleções mais bem ranqueadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês). A partir das quartas de final, quem perder dá adeus à competição. Nesta fase, o líder da etapa preliminar - no Japão, invicto no torneio, que encerra a fase classificatória contra a Polônia no domingo (9) - enfrentará o oito colocado, entre os dias nos dias 19 e 20 de julho, em Gdanski (Polônia). As semifinais e final ocorrerão na sequência, de 21 a 23 de julho.

Resultados do Brasil na fase classificatória

1ª semana - Ottawa (Canadá)



07/6 – Brasil 3 x 1 Alemanha (26/24, 25/16, 19/25 e 25/15)

08/6 – Brasil 3 x 2 Argentina (19/25, 25/19, 23/25, 25/23 e 15/13)

10/6 – Brasil 2 x 3 Cuba (16/25, 25/22, 29/27, 22/25 e 18/20)

11/6 – Brasil 3 x 1 Estados Unidos (25/19, 21/25, 25/15 e 25/21)



2ª semana – Orléans (França)



20/6 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/22, 25/17 e 25/15)

22/6 – Brasil 2 x 3 Japão (23/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 16/18)

24/6 – Brasil 3 x 1 Eslovênia (23/25, 25/21, 26/24 e 25/21)

25/6 – Brasil 3 x 1 França (25/20, 26/24, 19/25 e 25/23)



3ª semana – Pasay City (Filipinas)



04/7 – Brasil 1 x 3 Itália (25/23, 20/25, 15/25 e 21/25)

06/7 – Brasil 3 x 0 Holanda (25/21, 25/15 e 25/20)

07/7 – Brasil 1 x 3 Polônia (23/25, 25/22, 21/25 e 21/25)

08/7 – Brasil 3 x 0 China (25/19, 25/17 e 25/17)