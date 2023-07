Futsal brasileiro perde o técnico Fernando Ferretti

O futsal brasileiro perdeu um de seus grandes nomes nesta quarta-feira (12), Fernando Ferretti. O treinador, que conquistou a Liga Nacional de Futsal em cinco oportunidades, a Taça Brasil de Clubes em onze e a Libertadores em seis, comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo da modalidade em 2004.

Ferretti, que tinha 69 anos, estava internado em um hospital de Joinville (Santa Catarina). A causa da morte não foi revelada.

A morte do treinador repercutiu muito no meio do esporte. O atual comandante da seleção brasileira de futsal, Marquinhos Xavier, lamentou a partida de Ferretti: “Você está levando uma parte de mim. Te amarei para sempre. Obrigado por ter o privilégio de estar do teu lado sempre, nas boas e nas ruins. Descansa meu mestre”.

Quem também se pronunciou foi o ex-jogador Falcão, em postagem nas redes sociais: “Que tristeza! Obrigado por tudo, meu professor, meu amigo, meu pai no esporte! Devo tudo a você, 80% da minha carreira juntos. Como você foi importante, você não tem noção do quanto. Vai descansar, guerreiro, seu legado será eterno”.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que, “neste momento de imensa tristeza, se compadece do falecimento de uma das lendas do futsal brasileiro e presta suas condolências aos familiares e amigos de Fernando Ferretti”.

O sepultamento de Fernando Ferretti está programado para ser realizado na próxima quinta-feira (13), a partir das 16h (horário de Brasília), no cemitério vertical municipal de Joinville.